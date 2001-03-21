Gaziantep'te 16 yaşındaki kızın intiharı kamerada

Gaziantep'te 11. kattan kendini boşluğa bıraktığı ardından 10. kattaki demir korkuluklara tutunarak bir süre kaldıktan sonra tekrar atlayarak hayatını kaybetti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz hafta Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesinde meydana gelmişti. 12 katlı apartmanın 11. katında dedesi ile birlikte yaşayan M.S (17), girdiği psikolojik bunalım sonucu balkona çıkarak, kendini boşluğa bırakmıştı. 10. kattaki binanın balkon korkuluklarına tutunan genç kız, bir süre sonra tekrar kendisini bırakarak, beton zemine çakılmıştı.

16 yaşındaki M.Ş. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İntihar anları bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.