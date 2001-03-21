Katil lisesinin babası ortadan kayboldu

Derste sınıf arkadaşını öldürdükten sonra aynı bıçakla boğazını kesen 16 yaşındaki lise öğrencisi Batuhan’ın yaşadığı Rize’deki mahalleye gittik. Batuhan’ın dayısı “Babası Batuhan’dan vazgeçti. Doktorlara, ‘Yaşamasın. Yaşarsa yüzüne bakmam’ dedi. Karadeniz’i terk ettiler” diyor.

Rİze’nin Pazar ilçesindeki Pazar Fen Lisesi 9/B sınıfı öğrencisi Batuhan Kanberoğlu (16), geçtiğimiz pazartesi günü Tarih dersinde sınıf arkadaşı Emir Taş’ı (16) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Okul, bir hafta öğretime ara verdi. Haberle birlikte dehşet dalgası Pazar’da hızla yayıldı. Olay yeri okula gittik, hayatını kaybeden Emir Taş’ın ailesiyle, katili Batuhan Kanberoğlu’nun dayısı ve Pazarlılarla konuştuk. Bir bıçağın Emir Taş’ı katletmekle kalmayıp iki ailenin hayatını nasıl altüst ettiğine tanık olduk.



Pazar Fen Lisesi, Pazarlı velilerin gurur kaynağıydı. En zeki çocuklarının okumayı hak ettiği liseydi. Şimdi ise okul bahçesinde kederli veliler, çocuklarının çıkmasını bekliyor. İçeride, cinayet mahalli 9/B sınıfının bulunduğu ikinci kattaki sınıfların öğrencileri var. Psikologlar, pazartesi günü ders başı yapacak olan bu çocukların, yaşadıkları travmayı atlatmaları için telkinlerde bulunuyor.



Okul bahçesindeki velilerden biri, öldürülen Emir’in sıra arkadaşının annesi. Oğlunun Emir’e olanlara saniye saniye tanık olduğunu anlatıyor sesi titreyerek. Adının yazılmaması şartıyla konuşuyor: “TEOG’du, testlerdi, özel öğretmenler, kurslardı; bir yerde film kopuyor işte. Bırakalım çocuklarımız spor yapsın, sinemaya gitsin. Bilgisayar bağımlısı oluyorlar. İnternetteki şiddetle eğitiliyorlar.”



HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HÂL

Arkadaşının katili Batuhan’ın ailesiyle aynı mahallede yaşayan Ekrem Atacan (56), okuldaki tüm öğrencilerin psikolojik destek görmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na telefon ettiğini söylüyor. Gözyaşlarına hakim olamıyor. “Batuhan ailesine de yazık etti. O bilgisayar oyunu Testere’nin kurbanı oldu. Ailesi onun yüzünden perişan oldu. Nasıl dönecekler buraya? Emir, Haçapitli (Subaşı Köyü). O köy toplanıp Batuhan’ın ailesinin üstüne gider.”



Arkadaşını bıçakladıktan sonra bıçakla kendini boynunu kesen Batuhan’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu Pazar Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olağanüstü güvenlik tedbirleri var. Sağlık personeli, polis tarafından didik didik arandıktan sonra Batuhan’ın bulunduğu bölüme geçebiliyor.