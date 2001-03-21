Sabancı suikasti davasında savcı kararını açıkladı

Sabancı suikastınin firari şüphelisi olarak arandığı 20 yılın ardından yakalanarak tutuklanan İsmail Akkol'un, "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sabancı Center’da 1996 yılında Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ile Nilgün Hasefe’nin öldürülmesine ilişkin davanın sanıklarından, terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol’un yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Akkol için "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı duruşmada okuduğu mütalaada Sabancı Suikasti failleri olan İsmail Akkol ve Mustafa Duyar’ın 1995 yılında DHKP-C örgüt liderleri tarafından kurulan “silahlı propaganda birliğinde” görevlendirildiklerini anlattı. İkilinin sonraki zamanlarda örgüt adına birçok eylem gerçekleştirdiği anlatılan mütalaada, örgüt yöneticilerinden Ercan Kartal’dan 1996 yılında Sabancı suikastinin talimatını aldıklarını ve hazırlıklara başladıkları belirtildi.

“ANNEM EVDE” ŞİFRESİ

Verilen talimatlara göre Akkol ve Duyar’ın firari sanık olan ve suikast dönemi Sabancı Holdingte çaycı olarak çalışan Fehriye Erdal ile temasa geçtiği mütalaada anlatıldı. Akkol ve Duyar’ın Fehriye Erdal ile aralarında şifre belirledikleri anlatılan mütalaada, Erdal’ın sanıklara telefonda, “Annem evde” dedikleri zaman harekete geçmek üzere anlaştıkları anlatıldı.

5 Ocak 1996 günü saldırı için hazırlık yapan sanıkların Fehriye Erdal’ı aradıkları ancak Erdal’ın, “Annem evde yok. Yarın konuşuruz” dedikleri için eylemi ertesi güne bıraktıkları anlatılan mütalaada, “Ertesi gün holding binası önüne gelen sanıkların Fehriye’yi aradıkları ve Fehriye’nin de, ‘Annem evde saat 10.00’da görüşürüz’ diye bilgi verdiği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

15. KATTA BULUŞTULAR

Temizlikçi firması ile görüşmek için holding binasına girdikleri anlatılan Mustafa Duyar ve İsmail Akkol’un 15. Kata çıktıkları ve burada Fehriye Erdal ile buluşarak Sakıp Sabancı ile Özdemir Sabancı’nın hangi odada bulunduklarını öğrendikleri belirtildi.

“SAKIP SABANCI’YI BULAMAYINCA..”

Odayı öğrendikten sonra Akkol ve Duyar’ın toplantı yapılan 25. kata çıktıkları anlatılan mütalaada, İsmail Akkol’un sekreter Nilgün Hasefe’yi vurduğu bu sırada Mustafa Duyar’ın toplantı yapılan odaya girdiği ancak Sakıp Sabancı’nın olmadığını görünce hızlıca karar verip odada bulunan Özdemir Sabancı ve Genel Müdür Haluk Görgün’ü yakın mesafeden birden çok ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

SİLAHLARI TEKRAR ÇANTAYA KOYUP BİNADAN AYRILDILAR

Olayın ardından silahları tekrar çantaya koyarak holding binasından kaçtığı anlatılan sanıkların bir süre yurtiçinde saklandıkları daha sonra da örgütün temin ettikleri sahte pasaportlar ile yurtdışına kaçtıkları anlatıldı.

Mütalaasında sanıkların DHKP-C terör örgütü adında eylemi gerçekleştirdiğini belirten savcı, İsmail Akkol’un, “Anayasal düzeni silah zoruyla ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.