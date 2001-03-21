Esed'in uçakları Şam'ı bombaladı

Esed rejiminin Şam'da düzenlediği bombalı saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

Esed yönetimindeki savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine düzenlediği 12 hava saldırısı sonucu 6 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.

Ayn Terma'daki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Alaa, rejime ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine 12 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Bombardıman soncu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 25 sivilin yaralandığını kaydeden Alaa, yaralıların beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

4 günden bu yana Başkent Şam'ın Cobar ve Kabun mahallelerinde çıkan çatışmalarda muhalifler, Esed güçleri karşısında ilerleyerek Abbasiyyin garajlarına kadar ulaştı.

Muhalifler, yoğun çatışmaların ardından Kabun ile Doğu Guta arasındaki bölgeyi birleştirmeyi başardı.