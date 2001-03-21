Saç uzamasını hızlandıran besinler

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Pek çok kadın saçlarını uzatabilmek için çeşitli yağlar, şampuanlar, maskeler, kürler deniyor. Ancak saç uzamasını hızlandırmak istiyorsanız öncelikle saç sağlığınızı yediklerinizle desteklemeniz gerekiyor.