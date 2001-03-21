Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

18.3.2017 - 15:59

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Elazığ'da düzenlediği ilk 'evet' mitinginde konuştu. Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Bu 'evet'ler Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıracak" dedi.

Bahçeli özetle şunları söyledi:

16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır. 16 Nisan'da Türk milleti iradesiyle geleceğini şekillendirecektir. Bu 'evet'ler anayasada ne yazıdğını bilmeyen CHP Genel Başkanı'nın uykularını kaçıracaktır. Bu 'evet'ler 'hayır'cıların içindeki FETÖ, PKK, DHKP-C ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir.

Bugün kardeşliğimizi kısakananlar çoktur. Kara kampanya peşindedir. Türkiye düşmanlarının çok çetin bir oyunu sahnede. Bu oyun acımasız ve ahlaksızdır. Türkiye kuşatma altındadır. Sanal sorun mucitleri taarruzları bin yıllık kardeşliğimizden rahatsız olanlar kanlı nöbettedir.

Artık hainlerin kökü kazınmalı. İnleri, saklandıkları delikleri yerle bir edilmelidir. Bunun yanında iblisin yeryüzü kan dökmektedir. Mehmetçiğin El Bab'da destan yazdığına, IŞİD'i söküp attığına şahittir. Bunlar yaratılmışların en aşağısı olarak kirli yerlerini aldılar. FETÖ Anadolu'yu ele geçirmek maksadıyla pusuda bekleyen odakların kızgın maşasıdır.

Ayağımıza pranga vurmak isteyen örgütlerin arkasındaki ülkeler karşımızdadır. 'Rejim değişecek' diyorlar külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet etme sistemidir. Adı da cumhurbaşkanı hükümet sistemidir. 'Türkiye eyaletlere bölünecek' diyorlar, tümden iftiradır.

İlk 4 madde güvencededir. Kırmızı çizgilerimizi aşındırmaya kalkanın alnını karışlayacağımız da bilinmelidir.

TANKIN ÖNÜNE MİLLET İRADESİ YATTI

FETÖ şiddeti sürerken PYD, PKK sınırlarımızdan içeri sızıp işgali tamamlamak için fırsat kolluyordu. Milletten ve vatandan olacaktık.

Genelkurmay Karargahı teslim alınmış kuvvet komutanları derdest edilmişti. Özel Kuvvetler, polis, özel harekat, MİT ve diğer emniyet binaları, TBMM saldırıya uğramıştır. MHP ise Ankara'nın göbeğinde haine, zalime, katile meydan okuyarak korkusuzca ayakta vatan görevinin başındaydı.

O geceyi herkes yaşadı. iftiharla söylemek isterim ki şehadete inanmış ölüme kafa tutmuş esaret altında yaşamaktansa kendini feda etmeye hazır ümmet evlatları onlara hayatı zehir etmiştir.

'TÜRKİYE'Yİ ÇANAKKALE RUHU KURTARMIŞTIR'

Bugünü anlamak için Çanakkale'ye bakmak gerekir. Aynısı 15 Temmuz'da yeniden yaşanmıştır. Türkiye'yi Çanakkale ruhu kurtarmıştır.

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