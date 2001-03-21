İlkokulun kadın hizmetlisi teşhirci çıktı

Eskişehir’de ilkokulda hizmetli olarak görev yapan S.H.C. adlı kadın, sosyal paylaşım sayfasında kendinin yarı çıplak fotoğrafları ile okul koridorunda çektiği öğrencilerin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayınca, velilerin şikayeti üzerine görev yeri değiştirildi. Eskişehir Mili Eğitim Müdürü Necmi Özen gazetecilere yaptığı açıklamada S.C.H.’nin sağlık sorunları olduğunu söyledi.

3 hafta önce Van’dan gelerek Eskişehir’deki Meseret İnel İlkokulu’nda hizmetli olarak göreve başlayan S.H.C., iddialara göre sosyal paylaşım sitesinde kendisinin yarı çıplak ve uygunsuz fotoğraflarını yayınladı. Okulun güvenlik kamerası izleme odasında da fotoğraf çektirip, koridordaki ve okulun çeşitli yerlerindeki öğrencilerin fotoğraflarını da facebook sayfasında yayınlayan kadın hizmetliden veliler şikayetçi oldu. Olay Mili Eğitim Müdürlüğü’ne de bildirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü S.H.C.’nin görev yerini değiştirip hakkında soruşturma başlattı.

ÖĞRENCİLER KORKTU

Okuldaki görevinden alınıp Rehberlik Araştırma Merkezi’ne gönderilen S.H.C. bugün öğle saatlerinde Meseret İnel İlkokulu’na gelerek içeriye gitmek istedi. Okulun güvenlik görevlisi S.H.C.’yi bahçeden içeriye almadı. Zorla okul bahçesine giren S.H.C.’yi özel güvenlik görevlisi dışarı çıkarmaya çalıştı. Bahçede beden eğitimi dersinde olan öğrencilerin gözleri önünde yaşanan olayda güvenlikçi, S.H.C.’yi bahçeden zorla dışarı çıkardı. Öğrenciler de korkup çığlık atarak okul binasına doğru koştu.

Bahçeden dışarı çıkartılan S.H.C’ye daha sonra okulda görevli bir müdür yardımcısı görev yerinin değiştiğine dair Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıyı imzalattı. Kısa süre sonra okula da okula polisler ve Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen geldi.

Eskişehir Mili Eğitim Müdürü Necmi Özen gazetecilere yaptığı açıklamada S.C.H.’nin sağlık sorunları olduğunu söyledi. Özen şöyle konuştu:

"Biz personelimizle ilgili idari ve adli süreci başlattık. Geçtiğimiz hafta görev yeri değiştirilmişti. Ancak sağlık sorunlarıyla ilgili okula gelemeyince bugün tebligat yapılabildi kendisine. Personelimizin sağlık sorunları olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili tedavi sürecini kendisi sürdürüyor. Biz de takipçisi olacağız. Tabi ki okulumuzun böyle bir konuyla muhatap olması bizi de rahatsız ediyor. Ama velilerimiz şundan emin olmalılar; öğrencilerimiz bir emanet duygusuyla okullarımızda bizim himayemizdedir. Onların sağlıklı koşullarda sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için alınması gereken tüm tedbirler okul idarelerimiz ve müdürlerimiz tarafından alınmaktadır. Bu konuda herhangi bir endişeye velilerimiz kapılmasına gerek yok. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı. Gerekli önlemleri aldık almaya da devam edeceğiz. Engelli personel istidamı kapsamında iş başı yapmış olan bir personelimiz sanırım tedavi sürecinde bir aksama oluştuğu için böyle bir üzücü olay yaşandı."

Milli Eğitim Müdürü Özen bir gazetecinin "Psikolojik rahatsızlığı bulunanların okullarda çalıştırılması doğru mu?" sorusuna ise "Tabii ki buna karar verebilecek durumda değilim ben. Mümkün olduğu kadar bu tür rahatsızlığı olan arkadaşlarımızı öğrencisi olmayan mekanlarda istihdam etme gayreti içindeyiz. Halk eğitim merkezlerinde, rehberlik araştırma merkezlerinde. Bu personelimiz de henüz yeni gelmişti. Biz rahatsızlığının düzeyiyle ilgili bir bilgiye sahip değildik açıkçası. Görev yerini Rehberlik Araştırma Merkezi olarak değiştirdik" yanıtını verdi.