Kılıçdaroğlu: Türkiye Suriye politikası ile başına bela aldı

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Suriye politikası ile başımıza bela aldık" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Ortadoğu ve Suriye politikası iflas etmiştir. Neresinden bakarsanız bakın tutarsız bir politikadır. Dış politikada geleceği göremezseniz böyle olur.

ABD ve Rusya PYD konusunda neredeyse ortak hareket ediyorlar. Bir ay öncesini düşünün. Putin neredeyse Türkiye ile hareket eden bir devlet adamı görünümündeydi. Ancak öyle değildi biz bunu görüyorduk.

Şimdi Münbiç'e gireceğiz diyorlar. Ne Mümbiç ne Rakka... İkisi de başkalarının kontrolünde. Bölgede yöneticilerinin söylediği boş olan, yalnız bırakılan, güvenilmeyen bir Türkiye imajı çıkıyor ortaya. Bu bizi rahatsız ediyor. Fıırat Kalkanı'na güvenli bölge oluşturulması için destek verdik.

"ORTADOĞU POLİTİKASINDA KAYBEDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Önerimiz süratle Suriye ile iş birliği yapıp savaşı bitirmeleri. Suriye iş birliği yapmadığımız sürece Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bugün gelinen noktada Ortadoğu politikasında kaybeden tek ülke Türkiye'dir. Nereden nereye geldik.

"TÜRKİYE BAŞINA BELA ALDI"

Türkiye Suriye politikası ile başına bela aldı. Suriye demek, Rusya demek. Eğer siz Suriye'nin Rusya için ne kadar önemli olduğunu bilmezsenin böyle bir tablo ile karşılaşırsınız. İran, Rusya ve ABD Ortadoğu'da çok güçlü bir hale geldi. Kim kaybetti? Biz kaybettik."