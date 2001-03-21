Huysuz Virjin kılık değiştirdi

28.5.2017 - 16:38

Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu, yeni reklam filmi için kameraların karşısına geçti.

Seyfi Dursunoğlu Maylo markasının yeni reklam filminde yaşlı bir kadın olarak kamera karşısına geçti.

Türkiye'nin Huysuz Virjin olarak tanıdığı usta şovmen, "Her zaman mesleğime saygı duydum, halen de öyle devam ediyorum. Bu benim izleyicilerime, işime olan sevgimden kaynaklanıyor" dedi.

Önce fularını başını bağlayan Seyfi Dursunoğlu “Bu şu anki halim” dedi. Sonra bağlama şeklini değiştirip “Bu da 90 yaşındaki Huysuz” diye konuştu.

 

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kılık değiştirdi

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kılık değiştirdi

SURVİVOR'A GİTMEK İSTİYOR

‘Survivor’a gitmek istediğini söyleyen Seyfi Dursunoğlu, “Program benim yüzümden 2 haftada yayından kalkar. Ayrıca yanımda 1.90’lık esmer çocuklar isterim. Mahsun Kırmızıgül olabilir” dedi.

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kılık değiştirdi

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