Yapımcı Pınar Odabaş Aktuğ hayatını kaybetti

18.3.2017 - 15:53

103 bölüm yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yapımcılarından Pınar Odabaş Aktuğ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Acı haber dizinin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Deneyimli gazeteci Erkan Aktuğ'un eşi olan Pınar Odabaş'ın vefatının ardından "Leyla ile Mecnun'un yapımcılarından canımız, sebebimiz güzel kalpli Pınar Odabaş Aktuğ'u kaybettik. Işıklar içinde uyusun" mesajı yayımlandı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yine dizinin Twitter hesabından Pınar Odabaş Aktuğ'un bugün ikindi vakti saat 16:40'da Teşvikiye Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

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