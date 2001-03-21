TGRT Haber'den Türk televizyon tarihinde bir ilk

TGRT Haber, Türk televizyonlarında bugüne kadar yapılmamış bir ilke imza attı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Mehmet Aydın ile TGRT Anahaber'de Türk televizyon tarihinde bir ilk gerçekleşti. El Bab'da devam eden operasyonların ayrıntıları verilirken bu sırada TGRT Haber stüdyolarına 3 boyutlu olarak Fırtına obüsü ve F-16 girdi. İzleyiciler neye uğradığını şaşırırken deneyimli spiker ve sunucu Mehmet Aydın ise F-16'dan 3 boyutlu olarak stüdyoya bırakılan bir bomba ve Fırtına obüsünün yaptığı atıştan etkilenmişcesine hareket etti.

TÜRK TELEVİZYONLARI BİR İLKİ YAŞADI

Daha önce benzer bir konu Arap kanalında yapılmıştı, Türk televizyonlarında ise bu görüntüler ilk kez görüldü. Mehmet Aydın haberi sunarken önce üzerinden F-16 bomba bırakarak geçti, daha sonra stüdyoya bir Fırtına obüsü girdi ve bomba fırlattı